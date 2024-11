Thesocialpost.it - Detersivi per la lavatrice, i 4 da evitare: “Pericolosi per la salute e l’ambiente”

La scelta del detersivo per lanon è banale, ne va delladei nostri panni e dellastessa. Scegliere il marchio giusto è quindi importante, anche in un’ottica di rispetto del. Altroconsumo, il gruppo di consumatori francesi “Que Choisir” e la famosa rivista francese “60 Millions de consommateurs” hanno condotto test approfonditi su diversi marchi, rivelando qualisi distinguono per qualità e impatto ambientale e quali, invece, sarebbe proprio meglio. Secondo il test di Altroconsumo, i miglioriper lanon appartengono ai brand più pubblicizzati, ma si trovano tra le etichette ecologiche o le marche dei supermercati. I più validi infatti sono Carrefour Eco Planet– Mughetto e Lavanda, Winni’s Aleppo e Verbena e Ecoblu Marsiglia.