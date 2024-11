Panorama.it - COP29 a Baku: arrivano pure i talebani, l'Italia spinge per un mix energetico

La conferenza internazionale sul clima 2024, o– da Conference of Parties – ovvero la riunione annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si sta svolgendo in questi giorni a, per la prima volta in Azerbaijan. Le aspettative concrete sono poche, ma ha certamente fatto notizia quanto dichiarato dal premier spagnolo Sanchez riferendosi a quanto accaduto a Valencia: “Il cambiamento climatico uccide, occorre agire ora”. E se da un lato c’è l’impegno della Cina a ridurre le sue emissioni, dall’altro si attende una dichiarazione di Trump, che mentre lo spoglio delle schede procedeva già aveva detto di voler uscire dagli Accordi di Parigi. Ma aha subito fatto discutere anche la partecipazione dei: Matuil Haq Khalis, rappresentante dell’agenzia afghana per la protezione dell'ambiente, ha chiesto il sostegno della comunità internazionale, che negli ultimi tre anni aveva escluso il regime islamico dall’evento.