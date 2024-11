Ilrestodelcarlino.it - Colpi a segno nei supermercati. Due italiani e un brasiliano denunciati per furto aggravato

neia Reggio Emilia, tre persone denunciate nel giro di tre giorni. I tre – duee un– sono stati fermati dagli agenti della Squadra Volanti della polizia mentre rubavano in tre diversi punti vendita. Il primo della serie di furti si è verificato nel pomeriggio di sabato 9 novembre, quando gli operatori di polizia sono intervenuti in un supermercato di via Emilia San Pietro, dove era stato segnalato un uomo: lo avevano visto infatti nascondere della merce dentro il suo zainetto, poi l’uomo si era diretto verso l’uscita del supermercato. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e hanno subito trovato la merce rubata. Si trattava di un italiano, di 39 anni, volto molto noto alle forze di polizia a causa di diversi precedenti prevalentemente per reati contro la persona.