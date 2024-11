Carsley insiste che l’attenzione dovrebbe essere focalizzata sui giocatori disponibili dopo diversi ritiri

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-13 23:16:13 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:L’allenatore ad interim dell’Inghilterra Leeche tuttasaràsuiper lo scontro della Three Lions’ Nations League con la Grecia giovedì.ha risposto alle domande sull’intervista del capitano Harry Kane con ITV durante la quale ha espresso insoddisfazione per il numero diche si sono ritirati dalla squadra questa settimana.Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka, Declan Rice, Aaron Ramsdale, Levi Colwill e Jarrad Branthwaite hanno tutti abbandonato le prossime partite di Atene e di Wembley tre giornicontro la Repubblica d’Irlanda.Leeha confermato che Jarell Quansah è stato aggiunto al nostro #TreLeoni squadra.