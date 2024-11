Ilrestodelcarlino.it - Campionato di A2, sesta giornata

Dalladelitaliano di serie A2 Macerata torna con un risultato schiacciante sull’Albinea 5-1 e adesso al Circolo Giuseppucci si accendono i sogni playoff. Non inganni il risultato così netto a favore dei maceratesi, la trasferta lungo la via Emilia presentava diverse insidie, che i ragazzi capitanati da Alessio Cherri hanno saputo affrontare con la giusta determinazione. La squadra marchigiana si presentava al completo, con lo spagnolo Alejandro Marti Pujolras (n°361 ATP) a formare il quartetto dei singolaristi in aggiunta a Tommaso Compagnucci, Edoardo Lamberti e Gianluca Acquaroli. Compagnucci è uscito agilmente vittorioso dallo scontro con Leonardo Iemmi per 61 62. È stata quindi la volta di Lamberti, autore di un ottimo match contro l’ex 480 ATP Tommaso Iotti imponendosi 62 76 (4).