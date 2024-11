Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il rinnovo di Matteo Gabbia? Stiamo parlando, non ho fretta. Le parole

Ildiè importante per ildel: il difensore, però, non haanche perché non ha intenzione di muoversiha messo nel mirino la Juventus. Il difensore del, fuori dalla partita con la Fiorentina, è pronto a tornar dopo il problema al polpaccio. Con lui in campo i rossoneri, in campionato, hanno perso solo a Firenze e sono riusciti, proprio grazie a un suo goal, a battere l’Inter dopo sei sconfitte consecutive nei derby.E’ un elemento diventato fondamentale per la rosa di Paulo Fonseca, che non vede l’ora di averlo a disposizione. A Mediaset, lo stessoha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni, dicendosi ormai sulla via del recupero:Ho avuto questo infortunio che sfortunatamente mi ha tenuto lontano dal campo per un po’ di tempo.