Ilnapolista.it - Berrettini assume Umberto Ferrara, ex preparatore di Sinner licenziato dopo il caso Clostebol (Gazzetta)

Novità nello staff di. Il tennista romano ha sceltocome suo nuovoatletico. Si tratta dell’exdi, lo stesso coinvolto nelpoidal numero uno del ranking mondiale. Lo riporta la.Leggi anche: La gaffe disul doping: «Il mio manager mi disse: “Sei positivo”, gli risposi “Sono sempre positivo”»Berretti prende, era statodaScrive la:Matteoaggiunge un uomo nel suo staff e non è uno qualunque. Il romano, ex top ten, collaborerà infatti con, exatletico di Jannikdal numero uno del mondoile la positività dell’altoatesino, poi assolto e adesso sotto ricorso da parte della Wada. Secondo la versione dei fatti die del suo team, ritenuta credibile dal tribunale indipendente che ha giudicato il, la positività è avvenuta per un contatto accidentale con il Trofodermin, spray che contiene la sostanza proibita acquistato daa Bologna a febbraio e utilizzato dal fisioterapista Giacomo Naldi per una ferita al dito prima di massaggiare Jannik durante il torneo di Indian Wells.