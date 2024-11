Anteprima24.it - Benevento, il capitano Berra si proietta al futuro: “Spero di rimanere in maglia giallorossa per molti anni”

Tempo di lettura: < 1 minutoAd Apollosa per l’inaugurazione del rinnovato campo sportivo c’era anche Pippo, con ilgiallorosso sempre felice di vivere esperienze simili: “Come ho sottolineato in altre occasioni – ha detto – è sempre bello incontrare questi ragazzi e regalargli qualche emozione. Siamo stati travolti dall’affetto dei più piccoli. Mi ricordo quando anche io facevo così. Giornate simili ci stanno permettendo di conoscere la provincia che è meravigliosa”.è alla sua seconda stagione in giallorosso e si è ambientato alla perfezione nel So: “Mi trovo – ha aggiunto – molto bene qui edi rimanerci per”. L'articolo, ilsial: “diinper” proviene da Anteprima24.