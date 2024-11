Lanazione.it - Barbuti, il trascinatore: "Il Tau ci trova arrabbiati"

Tre reti nelle ultime quattro partite e un ruolo sempre più centrale nello scacchiere di mister Marco Mariotti. Si può dire tutto, ma non che Riccardonon stia cercando in ogni modo di trascinare il Prato verso una risalita in classifica che al momento resta però solo una speranza che una realtà. L’attaccante biancazzurro, dopo una partenza lenta sotto la gestione Ridolfi a causa soprattutto di una condizione fisica non al top, ha beneficiato più di chiunque altro del cambio in panchina. Mariotti ha sempre puntato sul classe ‘92, che ha ripagato la fiducia con gol e prestazioni convincenti. Contro lo United Riccione, l’ex Alcione Milano ha prima sbagliato un gol piuttosto semplice, per poi sbloccare il risultato. Dopo il pareggio degli ospiti, ecco altre due occasioni per timbrare il cartellino nella ripresa, entrambe neutralizzate dal portiere avversario Kiri.