ATP Finals Torino 2024 quarta giornata tra il dubbio Alcaraz e Bolelli Vavassori a caccia di un’altra vittoria

Ladelle ATPsi apre con il grosso punto interrogativo riguardante Carlos. Dopo la pessima prestazione al debutto contro Casper Ruud e l’ammissione di essere ben lontano dal 100% della condizione fisica a causa di un malanno di salute che lo ha colpito negli ultimi giorni, lo spagnolo anche martedì non è parso star meglio. Un allenamento, quello con lo statunitense Martin, che sarebbe dovuto durare circa un’ora e mezza, ma che è stato costretto a interrompere dopo neanche 10 minuti. Ancora problemi di respirazione per il numero tre al mondo, che ora è chiamato a prendere quindi una decisione. Il suo coach Juan Carlos Ferrero ai giornalisti sudamericani presenti sul post ha dichiarato che si aspetta di vederlo in campo quest’oggi, ma di certo non sarà facile per il fenomeno di Murcia ritrovare se stesso in così poco tempo.