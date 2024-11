Quifinanza.it - Atp Finals sempre più green? Come raggiungeranno l’obiettivo -46% di emissioni nel 2030

La sostenibilità è diventata un imperativo globale che attraversa tutti i settori, mettendo al centro le agende di Stati, governi e aziende. Oggi, le organizzazioni sono chiamate a definire obiettivi chiari in materia di ambiente, società e governance (Esg), orientando le loro strategie verso una crescita più equa e rispettosa delle risorse naturali. In questo contesto, il mondo dello sport ha un ruolo cruciale da svolgere, non soloveicolo di intrattenimento, mapotente strumento di sensibilizzazione e cambiamento. Gli eventi sportivi, grazie alla loro capacità di raggiungere milioni di spettatori a livello globale, hanno una responsabilità fondamentale nell’incoraggiare comportamenti più sostenibili tra i partecipanti, i tifosi e gli sponsor.Nel corso delle prime edizioni delle Nitto Atp, la sostenibilità è stata affrontata principalmente dal punto di vista ambientale.