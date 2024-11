Digital-news.it - Andrea Duilio: «Sky verso il futuro: tech media company. Focus su TV, connettività e crescita clienti»

, 50 anni, amministratore delegato di Sky Italia dal settembre 2021, condivide conBiondi sul Sole 24 Ore di oggi il profondo cambiamento che l'azienda ha intrapreso per lasciarsi alle spalle il periodo più complesso della sua storia. Oggi, Sky si presenta come una realtà trasformata, proiettataun consolidamento come «», con una visione chiara e ambiziosa che include un'accelerazione nel settore delle telecomunicazioni.esplora il percorso di Sky Italia negli ultimi anni, caratterizzato da una fase di grande trasformazione affrontata attrainvestimenti costanti e strategici nei contenuti. Questo approccio, guidato dalla volontà di rafforzare il legame con ie di diversificare l’offerta, ha permesso all'azienda di ottenere risultati di rilievo nonostante le difficoltà del mercato.