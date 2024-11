Superguidatv.it - Andrea Dianetti a Teatro con “Non ci pensare”: “Vorrei che il pubblico desse il giusto valore alle ansie. Io a Sanremo? Beh il Prima Festival mi piacerebbe molto”

Dopo il successo in televisione, al cinema e sul web,, sale sul palco con il monologo comico “Non ci”. Lo spettacolo debutterà il 18 novembre alla Sala Umberto di Roma, aprendo una tournée che toccherà le principali città italiane. Scritto dae prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, “Non ci” è un viaggio travolgente attraverso ledi tutti i giorni, raccontate con lo stile brillante e autoironico di. Tra gag irresistibili e momenti di autentica riflessione, lo show promette aldi ridere e, allo stesso tempo, gli offre una prospettiva diversa per affrontare la quotidianità. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistatoe con lui oltre che dello spettacolo abbiamo parlato dei suoi esordi ad “Amici di Maria De Filippi” dei suoi ruoli in fiction,e al cinema, sia come attore che come regista e autore, della sua partecipazione a “Tale e Quale Show” della conduzione dello “Zecchino d’oro” di “GF Party” su Mediaset Infinity e della conduzione dell’edizione 2024 di Miss Italia.