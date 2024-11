Ilfattoquotidiano.it - “A Silvio Berlusconi ho venduto l’orologio Watch, riproduzione dello Swatch. Ad Antonio Ricci un fornetto”: Roberto “Baffo” Da Crema si racconta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Soprannominato”” per quell’inconfondibile tratto del viso che lo distingueva dal resto, è stato uno dei pionieri delle televendite in Italia. Ma non solo, perchéDaè stato molto di più: venditore porta a porta, personaggio televisivo carismatico, ben voluto da chiunque cercasse l’acquisto notturno perfetto. E, adesso, è arrivato anche l’esordio a Striscia La Notizia: “Mi ha chiamato, un vero genio. E pensare che trent’anni fa gli avevoun”, spiegaal Quotidiano Nazionale.Una carriera di alti e bassi quella di Da. Da quella volta in cui smerciò 30 mila coltelli elettrici: “Vendevo un lotto con 5 elettrodomestici della Philips e davo in omaggio un coltello elettrico, che era poco commerciabile. Ne vendetti 30 mila lotti, ma l’azienda ne aveva fabbricati solo 5 mila“.