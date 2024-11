Inter-news.it - Zielinski sempre più consapevole del suo ruolo all’Inter. Una certezza

Piotrsta ottenendopiù spazionelle ultime settimane. Sia da regista che da mezzala, il calciatore polacco si sta adattando con efficacia al sistema di Simone Inzaghi.IL PUNTO – Piotrnon è una riserva dell’Inter di Simone Inzaghi, ma un calciatore che merita lo stesso status dei titolari per quanto sta mostrando in campo con la maglia nerazzurra. Il polacco èpiù importante nelle rotazioni del club meneghino perché sta confermando le ragioni per le quali la dirigenza interista ha deciso di puntare con così tanta convinzione sul suo profilo. In più, oltre all’aspetto tecnico e tattico,sta garantendo una disponibilità all’assolvimento delle varie funzioni richiestegli da Inzaghi in base al contesto di riferimento. Non disdegnando di occupare anche posizioni non proprio in linea con le sue preferenze.