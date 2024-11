Panorama.it - Zhuhai Airshow, la Cina mostra i muscoli della Difesa aerospaziale

Leggi su Panorama.it

Il salonedi, nella provincia meridionale cinese del Guangdong,, è oggi tra i più importanti al mondo, al pari di Singapore e delle storiche kermesse europee come Farnborough e LeBourget. L’edizione 2024, che si è aperta la mattina del 12 novembre, ha visto protagonisti nuove versioni di jet da combattimento stealth (a bassa segnatura radar) e di droni d'attacco dell’ultima generazione. Per Pechino si tratta di un'opportunità unica perre la sua crescente potenza militare a potenziali clienti come ai rivali, confermando concretamente i risultati dei giganteschi investimenti fatti per espandere le sue capacità aeronautiche. I «messaggi» di forza ai potenziali avversari sono ovviamente diretti agli Stati Uniti come a Taiwan. E come in tutti gliche si rispettino, ac’è una «star» attesa, che in questo caso è il nuovo velivolo da combattimento antiradar J-35A, la cui entrata in servizio porrebbe Pechino ufficiosamente alla pari con gli States, potendo competere – anzi essendo stato dichiarato anche superiore – allo F-35 Joint strike Fighter.