Gaeta.it - Viale della stazione di Sulmona senza illuminazione: i disagi per cittadini e pendolari

La situazione delCentrale diha destato preoccupazione eo negli ultimi giorni, in quanto è privo dipubblica. Questo grave guasto è stato causato dal danneggiamento di cavi elettrici durante i lavori svolti da RFI nella zona. Ie i, coloro che quotidianamente utilizzano le aree circostanti per parcheggiare le loro auto, si trovano ad affrontare notevoli difficoltà.I motivi del guasto elettricoIl problema è stato riscontrato a seguito di recenti sopralluoghi e approfondimenti da parte delle autorità locali. È risultato che alcuni cavi interrati sono stati tranciati durante i lavori eseguiti nella vicinanzacentrale. Questo ha portato non solo alla mancanza di luce, ma ha anche sollevato problematiche di sicurezza, soprattutto durante le ore notturne.