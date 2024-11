Valencia | L’incognita di Valencia de Baraja dopo DANA

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-12 19:02:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:El Ilha giocato la sua ultima partita ufficiale il 27 ottobre. Nessuno poteva immaginare che due giorniladevastò la provincia e fece più di 200 morti e cause uno dei più grandi disastri naturali che la Spagna abbia vissuto in tutta la sua storia. Il calcio è diventato la cosa meno importante e al momento lo è ancora.. I giocatori delalcuni dei quali direttamente interessati, si sono rivolti per aiutare e le tre partite ufficiali della squadra sono state sospese prima della sosta delle Nazionali. Se tutto continua per il suo corso, la squadra di, che non ha smesso di lavorare in un precampionato forzato, tornerà sui campi da gioco sabato 23 novembre contro il Betis al Mestalla.