Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni 12 novembre 2024: una nuova rivale per Alice

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

I piani diPergolesi non andranno come previsto dalla ragazza, come svelano ledi Unalrelative alla puntata che andrà in onda martedì 12. La nipote di Marina, dopo aver trascorso un lungo periodo a Londra con i suoi genitori, è rientrata a Napoli con la nonna e si è trasferita a Palazzo Palladini. La ragazza si è iscritta all'università, ma la Giordano l'ha ammonita perché ha notato il suo scarso impegno nello studio.ha ribadito alla nonna di voler diventare un'influencer e Roberto le ha prodi visitare Radio Golfo 99. Una volta giunta sul, la ragazza ha conosciuto Vinicio, il fratello di un investitore che Ferri sta cercando di convincere a fare affari con lui. I due giovani si sono subito piaciuti e la Pergolesi ha chiesto a Roberto di farle fare uno stage alla radio.