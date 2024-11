Gaeta.it - Tragico malore sulla via Appia: motociclista muore dopo una sosta lungo la carreggiata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattina di oggi, martedì 12 novembre 2024, una tragedia ha colpito la via, all’altezza dell’imbocco del Grande Raccordo Anulare, dove undi 52 anni è mortoessersi accostato per un. Gli eventi si sono svolti rapidamente e hanno coinvolto le forze dell’ordine e i soccorsi, accorsi sul posto per cercare di salvare la vita del conducente. Le indagini sono in corso e sono attese informazioni integrazioni sulle cause esatte del decesso.I fatti delincidenteLa mattina di oggi, intorno alle ore 9, un uomo di 52 anni stava viaggiando in direzione del Grande Raccordo Anulare a bordo della sua moto. Secondo le prime ricostruzioni, ha avvertito une ha deciso di accostarsiil lato della. Una volta fermato, è stato trovato privo di vita a bordo della sua motocicletta.