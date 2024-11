Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiorper lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al primo dicembre le linee tram 258 viaggeranno integralmente sul bus la linea 3 Sarà invece sostituita da bus tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore lavori notturni Fino al prossimo 16 novembre in Piazza Epiro con chiusura tra le 21 e le 6 del mattino successivo tra via Saturnia e viali deviata anche la linea bus 628 indetto per la giornata di oggi 1 sciopero di 4 ore del comparto aereo l’agitazione coinvolgerà anche l’aeroporto di vicino con voli a rischio dalle 13 alle 17 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito