Romadailynews.it - Tour etrusco di “Delitto Neruda” di Roberto Ippolito: tre tappe per la verità dal 14 al 17 novembre

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

A Vignanello, Ronciglione e Viterbo il racconto del libro pubblicato da Chiarelettere che smentisce la versione ufficiale della morte del poeta per il cancroLa storia nella storia. In tre sedi che tramandano il patrimonio artistico,attraverso immagini e video, propone il racconto del suo libro “”, pubblicato da Chiarelettere, che smentisce la versione ufficiale della morte del poeta per il cancro: accade a Vignanello, Ronciglione e Viterbo dal 14 al 172024, nell’ambito del Festival culturale dell’areacimina promosso con il sostegno della Regione Lazio e della Comunità Montana dei Cimini e organizzato da Carramusa Group in sinergia con Ombre Festival. Collabora la libreria Borri Books di Viterbo.Questi in dettaglio gli appuntamenti:– giovedì 14 alle 17.