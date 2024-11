The Handmaid’s Tale 6 | prime immagini della stagione finale

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

The6:Non stiamo dicendo che l’arte stia imitando la vita, ma è un po’ ironico che Hulu abbia rilasciato oggi lesesta e ultimadi The. Finalmente la serie tornerà sugli schermi di tutto il mondo, dopo una pausa di oltre due anni dal debutto delquintanel novembre 2022.Al momento non è stata fissata una data di uscita specifica per il ritornoproduzione sullo streamer, ma è stata ipotizzata una vaga finestra di primavera. Oltre alle, che sono state inizialmente svelate dalla star dello show Elisabeth Moss (L’uomo invisibile) sul suo Instagram, l’attrice ha anche scritto un messaggio ai fan, scrivendo:“Ecco un’anticipazione di quello che abbiamo fatto. Siamo duramente al lavoro sullae sono così entusiasta di condividere con voi ragazzi questein anteprima!!! Queste sono tratte dagli episodi 1 e 2, diretti dalla sottoscritta, e dall’episodio 3, diretto da @thisIsdavidl, tutte riprese da @nicdaleydp.