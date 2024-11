Ilfattoquotidiano.it - Terrificanti aggressioni e molestie sessuali lungo il Cammino di Santiago. Le pellegrine hanno rivelato: “Molti uomini si masturbano davanti a noi”

Ildiè una delle esperienze fisiche e spirituali più importanti non solo per i cattolici, ma anche per chi vuole avventurarsi in un percorsoun sentiero che attraversa la natura. Ma non sempre tutto gira per il verso giusto. Il Guardian ha, infatti, raccolto la testimonianza di nove donne chedichiarato di aver subito “” durante il tentativo di percorrere il, In aree quasi deserte della Spagna del Portogallo e della Francia.Altre vittimeaffermato di aver addirittura temuto per la propria vita. Settedichiarato di aver incontratoin Spagna e Portogallo che si masturbavano o si toccavano. Un uomo in particolare ha poi inseguito la pellegrina in fuga verso la campagna.Un’altra donna ha affermato di essersi difesa da assalti improvvisi a sfondo sessuale e commenti osceni da parte di diversi, mentre un’altra ha affermato che un uomo si era fermato in un furgone mentre camminava e l’aveva esortata a salire con epiteti ingiuriosi.