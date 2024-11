Gaeta.it - Stefania Proietti: la visione per il futuro economico dell’Umbria attraverso formazione e innovazione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Umbria si prepara a un’importante tornata elettorale, con candidati che propongono nuove idee per lo sviluppo della regione. Tra questi,, esponente del centrosinistra, ha delineato la suaeconomica, puntando sue sostegno ai giovani. Queste priorità mirano a riportare le istituzioni più vicine ai cittadini.Un laboratorio innovativo per la buona politicasi presenta con l’intento di creare una coalizione inclusiva che possa rinnovare la politica umbra. Ha sottolineato quanto sia cruciale un ritorno alla politica autentica, non solo per i cittadini, ma con i cittadini. Secondo, esiste una profonda distanza fra gli elettori e le istituzioni, una distanza che intende colmare tornando a coinvolgere le persone nella gestione della cosa pubblica.