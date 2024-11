Ilfattoquotidiano.it - Stati Uniti, i parenti delle vittime dell’11 settembre potranno rivolgere domande alla “mente” dell’attacco, detenuto a Guantanamo

Incontrare la “alle Torri gemelle di New York, e poter rivolgerglisu come e perché fu ideato quel piano. Idi coloro che morirono l’11intravedono questa possibilità. A rimarcarlo è stato il media Usa Today che ha dedicato la prima pagina all’argomento. Forse non tutti i familiari2.977che persero la vita l’112001 per lo schianto di aerei di linea sulle Twin Towers avranno questa voglia, ma molti di loro hanno in tasca la domanda della vita: “Perchè lo avete fatto? A distanza di così tanto tempo, potete dire che ne è valsa la pena?”.Tutto ruota attorno all’accordo di patteggiamento che il procuratore ha fatto con Khalid Sheikh Mohammed; quest’ultimo,, assieme ad altri due affiliati ad Al Qaeda – Walid Bin Attash e Mustafa al-Hawasawi – si è dichiarato colpevole di aver ideato la missione suicida che fece conoscere al mondo l’organizzazione guidata da Osama bin Laden.