Ilrestodelcarlino.it - Senigallia, blitz nel laboratorio clandestino: operaio prova a scappare dalla finestra

(Ancona), 12 novembre 2024 - Chiusi, due laboratori tessili cinesi per evasione fiscale degrado e lavoro nero, impiegato anche un. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Ancona ha portato avanti un'importante operazione di sevizio per salvaguardare i distretti industriali locali, intervenendo in due laboratori tessili situati ae Trecastelli. Durante le ispezioni, svolte secondo un rigoroso modello di controllo integrato, le Fiamme Gialle hanno riscontrato gravi irregolarità che hanno portato al sequestro d’urgenza degli immobili e di 73 macchinari industriali. Le ispezioni eseguite dai Finanzieri della Tenenza di, coordinateProcura di Ancona e i relativi atti convalidati dal giudice per le indagini preliminari, hanno rivelato una situazione di assoluto degrado e pericolo per i lavoratori.