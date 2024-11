Quifinanza.it - Sciopero ferrovie 13 novembre 2024: chi interessa lo stop di 24 ore

Il 13è stato confermato lonazionale di 24 ore in tutta Italia.L’agitazione, proclamata da due sindacati, coinvolge il personale della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) operante nel settore degli impianti e della manutenzione delle infrastrutture. In particolare, blocca le attività per l’intera giornata il personale di RFI impegnato nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, sia sotto la sigla COBAS Lavoro Privato/Coordinamentori, sia quello che aderisce all’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI.Durata e modalità delloferroviario del 13Loferroviario del 13avrà una durata di 24 ore, con inizio alle 00:00 e termine alle 23:59 dello stesso giorno.La modalità diprevede l’interruzione dell’intera prestazione lavorativa per tutto il personale coinvolto, che comprende i lavoratori di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) addetti alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.