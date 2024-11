Gaeta.it - Sanzioni e sospensioni in seguito a controlli nel cuore di Napoli: focus su Chiaia e Vomero

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dalla zona dia quella del, le autorità napoletane hanno avviatomirati che hanno portato a significativedi attività commerciali. Tra il 7 e l’8 novembre, i funzionari dell’ASL1, supportati dai Carabinieri, hanno eispezioni approfondite su 20 locali, estendendo la loro azione per garantire la conformità alle normative sanitarie e amministrative.intensificati aNella storica area di, il personale dell’ASL ha focalizzato la propria attenzione su bar e ristoranti, riscontrando una serie di irregolarità. Le ispezioni hanno comportato un totale di 85 prescrizioni e 18, generando penalità pecuniarie per 29.500 euro. Le problematiche principali rilevate sono state attribuite a carenze igieniche e alla mancanza di documentazione necessaria per la tracciabilità dei prodotti alimentari.