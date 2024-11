San Siro il sindaco Sala | È un tema divisivo ma sono stato eletto per prendere le decisioni

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

”Le contestazionilegittime, le rispetto ma sto cercando di fare tutto il possibile per difendere l’interesse pubblico”. Lo ha detto ildi Milano Giuseppe, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Bicocca, commentano le contestazioni dei cittadini ieri in Consiglio comunale. ”Sancerto è un, mettere d’accordo tutti è umanamente impossibile. Però dellevanno prese e ioper prenderle. C’era chi contestava ieri, è nei loro diritti, ma non confondiamo chi era in aula con l’opinione dei cittadini. Quelli che erano lì erano preparati,arrivati con i cartellini rossi. Non è che hanno ascoltato le mie parole e poi hanno deciso che posizione, è chiaro che la loro era una posizione preconcetta. La rispetto ma sto cercando di fare tutto il possibile per difendere l’interesse pubblico”, ha evidenziato il primo cittadino.