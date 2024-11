Agi.it - Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei carabinieri

AGI - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina dicomedeiè l'attuale vicee prenderà il posto di Teo Luzi. "Un ringraziamento sentito alTeo Luzzi per la capacità e la passione con cui ha guidato l'Arma in questi anni e per tutta la sua vita dedicata al servizio dei cittadini. Buon lavoro al, che sale al vertice dell'Arma dei, nella certezza che la sua lunga esperienza lo vedrà protagonista di una positiva azione a tutela dei cittadini e a difesa delle tradizioni e delle funzioni preziose dell'Arma dei". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Come i suoi predecessori potrà trovare nei gruppi parlamentari di Forza Italia un riferimento saldo e solido, sempre al servizio deie di tutte le Forze dell'Ordine, delle Forze Armate perché per noi la tutela del popolo in divisa è una assoluta priorità quotidiana".