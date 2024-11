Ilfattoquotidiano.it - Rottura nelle trattative per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Sciopero nelle prossime settimane

nella trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom, Fim e Uilm per ildelcollettivo nazionale dei. Le parti si sono nuovamente incontrate oggi ma di fronte al diniego dei datori di lavoro ad aumenti salariali, i rappresentanti dei lavoratori hanno . I sindacati hanno quindi annunciato l’avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allodi 8 ore su base territoriale, da programmare, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.Federmeccanica e Assistal hanno proposto aumenti salariali “fumosi e insufficienti” e “altre misure non adeguate per unche deve essere di svolta”: così, in una nota, il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. Il sindacalista della Uilm parla di “muro” da parte della controparte, le cui proposte sono definite “irricevibili” perché “non rispondono ai bisogni reali dei lavoratori”, in particolare “aumenti salariali sostanziosi, riduzione dell’orario di lavoro e maggiori diritti e tutele”.