Thesocialpost.it - Riva del Garda, Manuel trovato morto a letto dalla mamma: aveva 29 anni

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Una tragedia improvvisa che ha lasciato sconvolta un intero paese. La comunità didel, comune della provincia autonoma di Trento, piange per la morte improvvisa del giovaneChistè,senza vita nel suomadre.solo 29. L’ipotesi principale è che a stroncarlo sia stato un malore improvviso, fatale, sopraggiunto mentre il ragazzo dormiva e che non gli ha lasciato scampo. Nessuna ipotesi, a parte il coinvolgimento di terze persone, è comunque al momento esclusa dagli inquirenti, in attesa degli accertamenti necessari. La tragedia è avvenuta nella mattinata di lunedì 11 novembre. Leggi anche: Ucraina-Russia, la guerra si sposta in profondità: droni e missili, sfiorata la regione di MoscaLa madre ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma quando il personale medico-sanitario è arto sul posto, perChistè non c’era più nulla da fare.