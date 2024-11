Ilfattoquotidiano.it - “Quel libro per bambini offende gli aborigeni australiani”, bufera sullo scrittore e chef Jamie Oliver. L’editore: “Abbiamo deciso di ritirarlo dal mercato”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

e polemiche di fuocobritannico. L’ultimoper“Billy And The Epic Escape” è stato ritirato dalla vendita, dopo essere stato criticato per aver offeso gli. Il quotidiano The Guardian ha riferito che la National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation ha criticato duramente il volume, pubblicato all’inizio di quest’anno, per aver utilizzato una serie di luoghi comuni e stereotipi sugli, tra cui i loro rapporti con il mondo naturale e spirituale.Il gruppo ha criticato una delle sottotracce del romanzo fantasy, che racconta la storia di una ragazza indigena che vive in affidamento, per aver contribuito alla “cancellazione, banalizzazione e stereotipizzazione dei popoli e delle esperienze del nostro popolo”.