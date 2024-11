Ilgiorno.it - Pronto il progetto “Oltre l’ostacolo“. La società di atletica dei campioni in campo contro il disagio giovanile

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Lo sport serve al corpo come alla mente con il“. L’iniziativa è stata presentata ieri e dura due anni, promossa dalla NuovaFanfulla Lodigiana grazie al sostegno della Fondazione Comunitara della provincia di Lodi. Si punta a prevenire ilattraverso momenti di formazione, destinati agli atleti e alle figure educanti (genitori e allenatori). Essenziale per migliorare la salute psicofisica del gruppo degli atleti è la figura dello psicologo sportivo, individuato nella dottoressa Marianna Gesmundo, ex atleta Fanfulla che ha già iniziato a lavorare, dal 24 ottobre, coi tecnici della. Ilè a cura di Lorella Faraoni (medico tossicologo), Patrizia Biagini (dottoressa in Filosofia a indirizzo psicologico) e Daniele Bonasera (referente della FederazioneLeggera per il Lodigiano), e si sviluppa su due anni di lavoro: prima lo psicologo sportivo si occupa della formazione di tecnici e genitori per sensibilizzare e formare sulla tematica della salute psicofisica e l’importanza dello sport come prevenzione del; poi questo viene fatto sulcon gli atleti.