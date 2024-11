Linkiesta.it - Perché anche un filosofo al potere finirebbe per governare come un tiranno

Credere che il mondo, se governato dai sapienti, dai filosofi, funzionerebbe meglio di quello governato da chi ha il, i tiranni, non è poi una grande idea. I primi, se sostituissero i secondi, dovrebbero infatti affrontare dei temi diversi da quelli che hanno elaborato. Il primo deve occuparsi del «Governo», il secondo deve cercare la «Verità». Se l’applicazione della Verità fosse risolutiva delle vicende umane, dovremmo volere ilal posto del. Ossia, in termini crudi, il «Governo della Verità». Ma siamo sicuri che ilsappia? Meglio ancora, siamo sicuri che la Verità si sappia trasformare in Buongoverno? La risposta è no, se pensiamo che la Verità sia,è, composta da entità rigide che mal si accordano con la complessità e l’indeterminatezza delle decisioni del Governo.