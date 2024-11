Oasport.it - Paola Egonu resta a Milano? Il debutto in Champions allontanerebbe le sirene turche

Dopo aver fatto il suostagionale domenica scorsa in campionato contro Busto Arsizio, quest’oggisi appa scendere in campo con la maglia della Numia Vero Volleyanche inLeague allontanando dunque le voci di mercato che la vedevano sempre più vicina ad accettare l’offerta del Vakifbank Istanbul.La fuoriclasse azzurra, andando a referto nella partita odierna diin Slovenia contro il Calcit Kamnik, non potrebbe più giocare in un altro club nel prosieguo di questa edizione della massima competizione continentale. Un dettaglio non indifferente, che chiuderebbe forse definitivamente lo scenario di una sua partenza a stagione in corso per volare in Turchia.Un mese fasi era operata alle fosse nasali e, dopo un periodo di convalescenza e due settimane di lavoro differenziato, è tornata in gruppo all’inizio della scorsa settimana.