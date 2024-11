Ilrestodelcarlino.it - Ospedale di Muraglia: "Partito il countdown per le demolizioni"

di Benedetta Iacomucci Rimarrà in piedi soltanto la cosiddetta ’Palazzina Solazzi’, quella che ospita, tra l’altro, la Radioterapia. Tutto il resto, nell’area dell’di, sarà demolito per far posto al nuovo presidio da circa 400 posti e 210 milioni di euro voluto dalla Regione. Un destino che è già nero su bianco. "Ci è stato consegnato il 30 ottobre scorso – annuncia l’assessore regionale all’edilizia ospedaliera Francesco Baldelli – il progetto per lee per tutta la viabilità di accesso al cantiere del nuovodi. Ora attendiamo il parere dell’Anac, che abbiamo coinvolto per tutte le fasi della procedura, dopodiché saremo pronti a partire con la gara, parallelamente con la progettazione architettonica del nuovo". Baldelli ribadisce "la previsione di 5 anni per realizzare il presidio da circa 400 posti" e rivendica "la determinazione, al netto dello slittamento di 2/3 mesi per un ricorso, legittimo, al Tar, nell’aver portato a termine in pochi mesi la programmazione e progettazione del nuovo".