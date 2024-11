Gaeta.it - Operazione contro il narcotraffico: arrestati 33 membri del clan Amato-Pagano a Napoli

Facebook WhatsAppTwitter Un’importantedei carabinieri del Nucleo Investigativo di, supportata dalla DDA partenopea, ha portato all’arresto di 33 individui legati al. Questo gruppo è emerso dalle frizioni interne alDi Lauro ed è di fatto noto per il suo attivismo nel. Durante l’inchiesta sono emersi dettagli interessanti riguardanti le modalità utilizzate daidelper comunicare, utilizzando nomi di famosi calciatori come Pelé, Messi e Drogba sulla chat del protocollato Matrix per celare la loro identità.Modalità di comunicazione delGli indagati hanno fatto uso di dispositivi mobili di marca Google, sui quali erano installate schede sim olandesi. Questa scelta tecnologica si è rivelata opportuna in quanto l’applicazione Matrix permette comunicazioni protette tramite chat testuali, chiamate vocali e videochiamate, oltre a integrare vari sistemi di messaggistica.