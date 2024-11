Gaeta.it - Napoli ospita la cerimonia di chiusura di Up2Stars dedicato alle startup innovative

La città di Napoli si prepara a chiudere la seconda edizione di Up2Stars, un programma lanciato dal gruppo Intesa Sanpaolo per sostenere e valorizzare startup innovative. L'evento, in programma per domani 13 novembre, offre un'importante occasione per discutere delle opportunità che il contesto italiano offre alle nuove imprese, in particolare a quelle che si concentrano su tecnologie avanzate.Un'importante sede per l'innovazioneLa cerimonia di chiusura avrà luogo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, un'istituzione storica che quest'anno celebra gli 800 anni dalla sua fondazione. Questo prestigioso ateneo non solo è un pilastro dell'istruzione superiore in Italia, ma è anche sede di importanti iniziative scientifiche e tecnologiche. Qui si trovano infatti il CNR Agritech e l'Innovation Hub di Intesa Sanpaolo, entrambi coinvolti attivamente nel supporto a progetti di innovazione e ricerca.