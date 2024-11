Lanazione.it - Morto in moto a 18 anni, indagato l’automobilista. Fascicolo per omicidio stradale

Perugia, 12 novembre 2024 – Sarà conferito oggi alla dottoressa Eleonora Mezzetti l’incarico per l’autopsia sul corpo di GiovSpedaletti Trabalza, il 18ennein un incidentesabato pomeriggio, a poca distanza da casa sua, a Torgiano. Lo schianto è avvenuto in località Ferriera, in corrispondenza dello svincolo per Brufa. Accertamenti e indagini sulla dinamica sono affidate ai carabinieri di Assisi. Il giovane, studente del liceo scientifico Galilei di Perugia e arbitro di basket, era in sella alla suache si è scontrata con la vettura condotta da un 28enne di Brufa,per. Sottoposto come di routine ai test sull’eventuale assunzione di alcol e droghe, è risultato negativo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni erano apparse subito critiche.