Lapresse.it - Meteo, le previsioni del 12 novembre: allerta neve per i prossimi giorni

Il tempo previsto sull’Italia per la giornata di oggi, martedì 12, secondo il serviziorologico dell’Aeronautica militare, vede una situazione sempre più fredda, soprattutto al Nord. Secondo diversi centrirologici, inoltre, neic’è anche un’per alcune aree del Nord.Oggi al Nord molte nubi sul nord ovest e sulla Lombardia con associate precipitazioni sparse su Val d’Aosta, settori alpini ed in generale su aree montuose del Piemonte fino alla Liguria di ponente;inizialmente al di sopra dei 1800-2000 metri con quotain rapido calo al mattino fino anche a 1000-1200 metri sul Piemonte sud occidentale; rapido miglioramento già al pomeriggio con ampie schiarite e fenomeni residui solo su basso Piemonte e Liguria di ponente.Foschie e qualche banco di nebbia al mattino in pianura padana e sull’Emilia-Romagna; su quest’ultima lo sviluppo di nubi basse potrà dar luogo a qualche piovasco sulle aree centro orientali della regione e a ridosso del settore appenninico, in esaurimento pomeridiano; sereno o poco nuvoloso altrove.