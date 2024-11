Quotidiano.net - Media, aiuti umanitari a Gaza al livello più basso da dicembre

La quantità diche raggiungeè scesa alpiùda, secondo i dati ufficiali israeliani, nonostante gli Stati Uniti abbiano lanciato un ultimatum di 30 giorni il mese scorso, minacciando sanzioni se non ci fosse stato un aumento delle fornituree nel territorio. Lo riporta il Guardian. L'ultimatum è stato consegnato il 13 ottobre, quindi scadrà martedì o mercoledì. Non è chiaro quali misure verranno adottate di fronte all'apparente inadempienza di Israele alle richieste statunitensi, ma potrebbero includere uno stop temporaneo delle forniture di alcuni tipi di munizioni o di altra assistenza militare. Dall'inizio di novembre, solo 8.805 tonnellate dialimentari hanno attraversato i posti di blocco israeliani per entrare nella Striscia di. Ieri, in un'apparente concessione dell'ultimo minuto, le autorità israeliane hanno annunciato un'estensione della "zonaa" designata, aggiungendo aree interne che potrebbero parzialmente alleviare l'intenso sovraffollamento e consentire ad alcuni sfollati di allontanarsi dalla costa con l'avvicinarsi dell'inverno.