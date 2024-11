Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Maanum sblocca il match dopo una bella azione in area delle londinesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Sono 2 i minuti di recupero.43? Fallo in attacco di Russo.che deve riuscire ad andare negli spogliatoi su questo risultato perchè in grossa difficoltà.42? Totalmente sbagliato il tocco di Boattin per Beccari.41? Fuorigioco per Mead ma ancora brividi per l’11 di casa. Si fa fatica in difesa a chiudere tutti gli spazi che si creano le inglesi a centrocampo.40? Ancora avanti le. Stanno soffrendo la qualitàavversarie le ragazze di Canzi.38? Bel fraseggio ingiocatrici di Slegers che concludono l’con un tocco sotto della centrocampista Frida, calciatrice norvegese.37?AVANTI!! GOL DI!!!35? Fallo netto di Lenzini su Foord. Niente cartellino per l’italiana.34? Hanno rallentato le due squadre.