Gamberorosso.it - Le migliori 50 steak house d'Italia 2025: la classifica di Braciamiancora

Nell’epoca del plant based ha ancora senso insistere fortemente con progetti che promuovono la carne? Si risulta provocatori e anacronistici? La risposta è no se si chiede a Michele Ruschioni, fondatore del progettoche da oltre dieci anni mette al centro la carne consigliando, macellerie, bracerie, luoghi dedicati alla carne a tutto tondo e facendo uno storytelling che piace molto ai carnivori d’.Led’Anche quest’annopubblica la lista delle 50d’selezionando i locali che per qualità, innovazione e competenza dedicano spazio alla carne nei loro menu. La qualità di una, secondo, si valuta in base a vari criteri che riguardano lo studio costante della materia, l’utilizzo di prodotti di eccellenti che derivano da allevamenti “virtuosi”, competenza in sala e grande attenzione all’utilizzo di tecniche di cottura della carne stessa.