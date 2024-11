Ilfattoquotidiano.it - La sposa entra nella sala del ricevimento insieme al marito e al figlio ma non trova nessuno: “Cosa ho fatto per meritarmi questo?” – Il video è virale

Undi nozze a tema, ovvero un ballo in maschera, quello organizzato da Kalina Marie. La storia la racconta il Daily Mail e tutto parte da unche la stessaha postato su TikTok e che ha raggiunto 6,6 milioni di visualizzazioni. Come mai il filmato è diventato? Perchési è presentato alla festa. La didascalia delè molto chiara: “POV: Hai pianificato l’ingresso più bello, solo per aprire le porte su unavuota”. E in effetti il grande spazio addobbato è deserto, a parte una persona inquadrata. In totale, si sono presentati in cinque. Ma quanti erano gli invitati? Lo spiega Kalina Marie: “è il nostro ingresso al ballo in maschera. Quel ballo in maschera di cui ho parlato incessantemente negli ultimi 10 mesi. Lo stesso ballo per il quale non solo ho invitato digitalmente oltre 75 persone, ma ho anche speso soldi per inviare 25 bellissimi inviti cartacei”.