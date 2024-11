Liberoquotidiano.it - Infilzata dal guard rail: è morta Arianna Paola Alberga, grave lutto a Mediaset

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

La grande famigliaperde tragicamente un membro. Si tratta di, ragazza di 26 anniin un incidente stradale in Viale Fulvio Testi, all'altezza dell'incrocio con via Enrico Ferri, a Cinisello Balsamo. Siamo alle porte di Milano. Lalavorava come barista nei ristori dell'azienda del Biscione e la notizia ha lasciato sgomenti tutti i colleghi. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero in un'auto guidata da un uomo, un suo coetaneo, che al contrario non ha riportato ferite gravi. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara, si sa che lo schianto è avvenuto qualche istante prima delle 2 della notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, i due si trovavano a bordo della vettura quando - apparentemente senza lo scontro con altre vetture - il guidatore ha perso il controllo andando a impattare contro ile infilzando l'auto nelle lamiere.