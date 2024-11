Ultimouomo.com - Il calciatore di B di ottobre 2024: Andrea Adorante

Leggi su Ultimouomo.com

è il giocatore diin Serie B e se a questo punto della scorsa stagione gli avessero detto che si sarebbe ritrovato tra i migliori attaccanti della cadetteria, forse sarebbe sembrato improbabile anche a lui. Non perché non avesse i mezzi per arrivare a questi livelli o perché gli mancasse la fiducia, ma semplicemente perché sembrava ancora lontano dal salto di categoria, figuriamoci dal poter essere decisivo in Serie B. A novembre 2023 l’attaccante classe 2000 aveva passato i suoi primi tre anni di professionismo a barcamenarsi nella zona retrocessione della Serie C e sembrava ancora dover trovare una sua dimensione. I momenti difficili, del resto, era già stato abituato ad affrontarli. A marzo 2019, quando era centravanti titolare della Primavera dell’Inter ed era in procinto di aggregarsi alla prima squadra – Spalletti lo aveva convocato per una partita di Europa League – era arrivata la rottura del legamento crociato a interrompere bruscamente il suo percorso.