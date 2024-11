Bubinoblog - GUIDA TV 12 NOVEMBRE 2024: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEL GF

Leggi su Bubinoblog

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione!Rai121:3000:00The HelpPorta a PortaFilmTalk ShowRai220:3522:45Tennis: Nitto ATP FinalsSanremo Giovani newSportTalentRai321:3023:30Amore CriminaleSopravvissuteInchiesteInchiesteRete 421:2500:55È Sempre CartabiancaDalla Parte degli AnimaliTalk ShowRubricaCanale 521:3501:45Grande FratelloTg5RealityNotiziarioItalia 121:5023:55Die Hard: Un Buon Giorno per MorireHard KillFilmFilmLa721:1501:00DiMartedìTgLa7Talk ShowNotiziarioTv821:3000:30X Factor: Live 1°Tv freeX Factor: Live RTalentTalentNove21:3023:30Comedy Match RLa Corrida RShowRealityN.B: Annullati i pronostici di Groove in quanto non ha pronosticato il Super