Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Federica e Alfonso dopo Temptation Island: “sono ancora ferma su quella mia posizione” | Video Mediaset

si ritrovano nella casa dell’esperienza di. Nonostante l’ingresso nella casa dell’ex fidanzato,con: «sumia».alLa 12ima puntata delinizia condi. «Stando qui dentro a me viene stare con lui, avere questo tipo di rapporto, ma ad oggisumia. Mi dispiace fargli del male, ci siamo persi per poi ad oggi affrontare determinati discorsi che se lo avessimo fatto tempo fa.ad oggi la miaè sempre la stessa» – confessa la protagonista.ribatte: «per me è stata una relazione importante e lo èoggi. Non riescoa dire per certo non sarà più nulla, mi sto vivendo questo momento e stiamo affrontando tanti discorsi che non avevamo affrontato prima.